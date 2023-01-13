総務省は１３日、個人事業主と地方議員の兼業規制緩和に関し、自治体からの業務請負を認める範囲について、年度当たりの取引総額を３００万円までとする方針を決めた。昨年１２月に成立した改正地方自治法を受けて政令で定めるもので、議員の成り手不足解消につなげるのが目的。統一地方選前の３月１日に、改正法の関連規定と政令が施行される予定だ。