東京都は１３日、新たに１万１２４１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約９５００人減った。新たに確認された死者は３３人。都基準による重症者は４６人で、前日と変わらなかった。