厚生労働省は１３日、全国的な流行期に入ったインフルエンザについて、８日までの１週間に報告された１医療機関当たりの患者数が全国で４．７３人となり、前週（昨年１２月２６～今月１日）の約２．３倍になったと発表した。地域ごとに見ると、山形を除く４６都道府県で流行期入りの目安（１人）を超えた。