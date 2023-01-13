インフル、前週比２．３倍に 山形除き流行入り―厚労省
2023年01月13日16時40分
厚生労働省は１３日、全国的な流行期に入ったインフルエンザについて、８日までの１週間に報告された１医療機関当たりの患者数が全国で４．７３人となり、前週（昨年１２月２６～今月１日）の約２．３倍になったと発表した。地域ごとに見ると、山形を除く４６都道府県で流行期入りの目安（１人）を超えた。
インフル、前週比２．３倍に 山形除き流行入り―厚労省
2023年01月13日16時40分
厚生労働省は１３日、全国的な流行期に入ったインフルエンザについて、８日までの１週間に報告された１医療機関当たりの患者数が全国で４．７３人となり、前週（昨年１２月２６～今月１日）の約２．３倍になったと発表した。地域ごとに見ると、山形を除く４６都道府県で流行期入りの目安（１人）を超えた。
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