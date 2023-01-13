顧客情報不正閲覧、１・４万件に 一部営業に利用も―関電
2023年01月13日15時52分
関西電力は１３日、社員ら７３０人が昨年９～１２月、新電力の顧客情報１万４６５７件を不正に閲覧し、一部営業に利用していたと発表した。
顧客情報不正閲覧、１・４万件に 一部営業に利用も―関電
2023年01月13日15時52分
関西電力は１３日、社員ら７３０人が昨年９～１２月、新電力の顧客情報１万４６５７件を不正に閲覧し、一部営業に利用していたと発表した。
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