飯田亮セコム創業者

警備会社大手セコムの創業者・顧問の飯田亮（いいだ・まこと）氏が７日、心不全のため死去した。８９歳だった。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。

学習院大政経卒。１９６２年、国内で初めてとなる警備保障会社「日本警備保障」（現セコム）を設立し、社長に就任。オンライン安全システムを開発するなど警備業界を常にリードし、東証プライム上場の有力企業に育て上げた。会長を経て９７年に最高顧問、２０２２年６月に現職に就いていた。