中国輸入、１．１％増 コロナで内需低調―２２年
2023年01月13日12時57分
【北京時事】中国税関総署が１３日発表した２０２２年の輸入は、前年比１．１％増の２兆７１６０億ドル（約３５０兆円）だった。伸び率は前年（３０．０％増）から大幅に鈍化。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済の混乱で、内需が低調だった。
中国輸入、１．１％増 コロナで内需低調―２２年
2023年01月13日12時57分
【北京時事】中国税関総署が１３日発表した２０２２年の輸入は、前年比１．１％増の２兆７１６０億ドル（約３５０兆円）だった。伸び率は前年（３０．０％増）から大幅に鈍化。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済の混乱で、内需が低調だった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル