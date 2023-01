サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- バルセロナはレアル・ベティスを相手に華々しい勝利を収めました。リヤドのキング・ファハド国際スタジアムで昨日行われたスペイン・スーパーカップの準決勝第2戦は、2-2の引き分けの後のPK戦で勝利が決まりました。このトーナメントは、スポーツ省が2回目のディルイーヤ・シーズンのスポーツ・イベントの一環として開催した連続3回目のものです。

Barcelona to face Real Madrid in final of Spanish Super Cup (Photo: AETOSWire)