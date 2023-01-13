若田さん、初の船外活動へ ＩＳＳの太陽電池設置
2023年01月13日11時18分
永岡桂子文部科学相は１３日の閣議後記者会見で、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在中の若田光一さん（５９）が、２０日に船外活動を行うことが決まったと発表した。
日本人の船外活動は５人目で、若田さんは初めて。若田さんはＩＳＳの新型太陽電池パネルの設置作業を行う。
若田さん、初の船外活動へ ＩＳＳの太陽電池設置
2023年01月13日11時18分
永岡桂子文部科学相は１３日の閣議後記者会見で、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在中の若田光一さん（５９）が、２０日に船外活動を行うことが決まったと発表した。
日本人の船外活動は５人目で、若田さんは初めて。若田さんはＩＳＳの新型太陽電池パネルの設置作業を行う。
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