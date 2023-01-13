採卵鶏処分、１０００万羽突破 新潟で今季５９例目の鳥インフル
2023年01月13日09時45分
新潟県は１３日、上越市の養鶏場で高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、この農場が採卵用に飼育している約１０万５０００羽の殺処分を始めた。今季の養鶏場などでの感染確認は全国５９例目。殺処分対象となった鶏は採卵鶏だけで累計約１００９万羽となった。
採卵鶏処分、１０００万羽突破 新潟で今季５９例目の鳥インフル
2023年01月13日09時45分
新潟県は１３日、上越市の養鶏場で高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、この農場が採卵用に飼育している約１０万５０００羽の殺処分を始めた。今季の養鶏場などでの感染確認は全国５９例目。殺処分対象となった鶏は採卵鶏だけで累計約１００９万羽となった。
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