１３日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、０．５３０％に上昇（債券価格は下落）した。２０１５年７月以来、約７年半ぶりの高水準。日銀が昨年１２月に長期金利の変動許容幅の上限を０．５％に引き上げて以降、その水準を上回るのは初めて。