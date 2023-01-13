長期金利、０．５３０％に上昇 日銀許容の上限超え―東京債券市場
2023年01月13日10時08分
１３日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、０．５３０％に上昇（債券価格は下落）した。２０１５年７月以来、約７年半ぶりの高水準。日銀が昨年１２月に長期金利の変動許容幅の上限を０．５％に引き上げて以降、その水準を上回るのは初めて。
長期金利、０．５３０％に上昇 日銀許容の上限超え―東京債券市…
2023年01月13日10時08分
１３日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、０．５３０％に上昇（債券価格は下落）した。２０１５年７月以来、約７年半ぶりの高水準。日銀が昨年１２月に長期金利の変動許容幅の上限を０．５％に引き上げて以降、その水準を上回るのは初めて。
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