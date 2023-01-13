日米首脳、同盟強化確認へ 岸田首相がワシントン入り
2023年01月13日08時57分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間１３日午前）、欧州３カ国とカナダ訪問を終え、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地に到着した。１３日午前（同１４日未明）にバイデン大統領との会談に臨み、軍事的な威圧を強める中国の動向を見据えて日米同盟の強化を確認する。
日米首脳、同盟強化確認へ 岸田首相がワシントン入り
2023年01月13日08時57分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１２日午後（日本時間１３日午前）、欧州３カ国とカナダ訪問を終え、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地に到着した。１３日午前（同１４日未明）にバイデン大統領との会談に臨み、軍事的な威圧を強める中国の動向を見据えて日米同盟の強化を確認する。
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