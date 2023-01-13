ＮＹ株、３日続伸
2023年01月13日06時26分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率鈍化が支援材料となる中、３日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２１６．９６ドル高の３万４１８９．９７ドルと、終値ベースで約１カ月ぶりに３万４０００ドル台を回復。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６９．４３ポイント高の１万１００１．１０で引けた。
ＮＹ株、３日続伸
2023年01月13日06時26分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率鈍化が支援材料となる中、３日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２１６．９６ドル高の３万４１８９．９７ドルと、終値ベースで約１カ月ぶりに３万４０００ドル台を回復。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６９．４３ポイント高の１万１００１．１０で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル