【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測から円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台後半に上昇した。午前９時現在は１３１円６５～７５銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。