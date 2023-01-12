薗浦氏、公民権停止３年確定 政治資金過少、不服申し立てせず
2023年01月12日17時40分
政治資金パーティーの収入などを過少に記載したとして、政治資金規正法違反罪で東京簡裁から略式命令を受けた薗浦健太郎・元自民党衆院議員（５０）が期限までに不服申し立てをせず、罰金１００万円、公民権停止３年が確定したことが１２日、分かった。薗浦氏は今後３年間、選挙で立候補できなくなる。
薗浦氏、公民権停止３年確定 政治資金過少、不服申し立てせず
2023年01月12日17時40分
政治資金パーティーの収入などを過少に記載したとして、政治資金規正法違反罪で東京簡裁から略式命令を受けた薗浦健太郎・元自民党衆院議員（５０）が期限までに不服申し立てをせず、罰金１００万円、公民権停止３年が確定したことが１２日、分かった。薗浦氏は今後３年間、選挙で立候補できなくなる。
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