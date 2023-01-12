巨人は１２日、米大リーグでプレーしたルイス・ブリンソン外野手（２８）＝１９６センチ、９６キロ、右投げ右打ち＝と、フォスター・グリフィン投手（２７）＝１９０センチ、１０２キロ、左投げ右打ち＝の獲得を発表した。

ともに米国出身。ジャイアンツなどに所属したブリンソンは、年俸１億３０００万円で背番号４２。ロイヤルズなどでプレーしたグリフィンは、年俸１億円で背番号２９。（金額は推定）。