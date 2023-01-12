東京、新たに１万３４２７人感染 前週比７３０８人減―新型コロナ
2023年01月12日17時05分
東京都は１２日、新たに１万３４２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ７３０８人減った。新たに確認された死者は３２人。都基準による重症者は前日比３人減の４６人だった。
東京、新たに１万３４２７人感染 前週比７３０８人減―新型コロ…
2023年01月12日17時05分
東京都は１２日、新たに１万３４２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ７３０８人減った。新たに確認された死者は３２人。都基準による重症者は前日比３人減の４６人だった。
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