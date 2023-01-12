防衛増税反対で「共闘」確認 通常国会、国民に参加呼び掛け―立民・維新
2023年01月12日16時20分
立憲民主党の安住淳、日本維新の会の遠藤敬両国対委員長は１２日、国会内で会談し、２３日召集の通常国会で「共闘」を継続し、防衛費増額に伴う政府の増税方針を追及することで一致した。国民民主党にも参加を呼び掛ける。
１８日の党首会談で正式合意する。会談ではまた、両党による作業チームを設け、行財政改革の具体策などを検討することも確認した。
防衛増税反対で「共闘」確認 通常国会、国民に参加呼び掛け―立…
2023年01月12日16時20分
立憲民主党の安住淳、日本維新の会の遠藤敬両国対委員長は１２日、国会内で会談し、２３日召集の通常国会で「共闘」を継続し、防衛費増額に伴う政府の増税方針を追及することで一致した。国民民主党にも参加を呼び掛ける。
１８日の党首会談で正式合意する。会談ではまた、両党による作業チームを設け、行財政改革の具体策などを検討することも確認した。
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