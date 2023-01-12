景気判断、４地域で上方修正 個人消費が押し上げ―日銀報告
2023年01月12日16時18分
日銀は１２日、冬の支店長会議を開き、全国を９地域に分けて景気動向を分析した「地域経済報告（さくらリポート）」をまとめた。景気判断は北陸や関東甲信越など４地域を上方修正し、５地域を据え置いた。新型コロナウイルスの感染者が冬場にかけて増加したものの、旅行需要の回復などが個人消費を押し上げた。
景気判断、４地域で上方修正 個人消費が押し上げ―日銀報告
2023年01月12日16時18分
日銀は１２日、冬の支店長会議を開き、全国を９地域に分けて景気動向を分析した「地域経済報告（さくらリポート）」をまとめた。景気判断は北陸や関東甲信越など４地域を上方修正し、５地域を据え置いた。新型コロナウイルスの感染者が冬場にかけて増加したものの、旅行需要の回復などが個人消費を押し上げた。
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