ＮＨＬ試合結果（１１日）
2023年01月12日16時09分
フライヤーズ ５―３ キャピタルズ
メープルリー ２―１ プレデターズ
フス
オイラーズ ６―２ ダックス
キングズ ４―３ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１１日）
2023年01月12日16時09分
フライヤーズ ５―３ キャピタルズ
メープルリー ２―１ プレデターズ
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オイラーズ ６―２ ダックス
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