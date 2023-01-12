徳岡宏行氏死去（元損害保険ジャパン日本興亜取締役常務執行役員）
2023年01月12日15時54分
徳岡 宏行氏（とくおか・ひろゆき＝元損害保険ジャパン日本興亜＜現損害保険ジャパン＞取締役常務執行役員）６日午後２時２８分、膵臓（すいぞう）がんのため自宅で死去、６４歳。兵庫県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻実千代（みちよ）さん。
徳岡宏行氏死去（元損害保険ジャパン日本興亜取締役常務執行役員…
2023年01月12日15時54分
徳岡 宏行氏（とくおか・ひろゆき＝元損害保険ジャパン日本興亜＜現損害保険ジャパン＞取締役常務執行役員）６日午後２時２８分、膵臓（すいぞう）がんのため自宅で死去、６４歳。兵庫県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻実千代（みちよ）さん。
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