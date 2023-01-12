公明党の北 側 一 雄中央幹事会長は１２日の記者会見で、感染症法上「２類相当」とされている新型コロナウイルスの位置付けの見直しについて「段階的移行という考え方もある。一気に変えるわけにはいかないのではないか」と述べ、季節性インフルエンザと同じ「５類」への変更は慎重に進めるべきだとの考えを示した。