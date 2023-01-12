コロナ５類移行「段階的に」 公明・北側氏
2023年01月12日14時56分
公明党の北側一雄中央幹事会長は１２日の記者会見で、感染症法上「２類相当」とされている新型コロナウイルスの位置付けの見直しについて「段階的移行という考え方もある。一気に変えるわけにはいかないのではないか」と述べ、季節性インフルエンザと同じ「５類」への変更は慎重に進めるべきだとの考えを示した。
コロナ５類移行「段階的に」 公明・北側氏
2023年01月12日14時56分
公明党の北側一雄中央幹事会長は１２日の記者会見で、感染症法上「２類相当」とされている新型コロナウイルスの位置付けの見直しについて「段階的移行という考え方もある。一気に変えるわけにはいかないのではないか」と述べ、季節性インフルエンザと同じ「５類」への変更は慎重に進めるべきだとの考えを示した。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
コロナ５類移行「段階的に」 公明・北側氏(01/12 14:56)
ウクライナへの支持確認 日米外相(01/12 12:21)
２２年の中国物価、２．０％上昇 コロナ感染拡大で景気悪化(01/12 11:58)
ジェフ・ベックさん死去 世界的ギタリスト、７８歳(01/12 11:05)
２類見直し「段階的移行を」 新型コロナ、専門家見解公表―厚労省助言組織(01/11 19:44)
国内コロナ死者、初の５００人超 新規感染２０万３３７８人(01/11 19:17)
日本政府、ビザ停止の撤回要求 中国側の真意見極め(01/11 18:47)
医療現場「厳しい状況」 コロナ感染拡大―日医(01/11 18:41)
〔決算〕サイゼリヤ、２２年９～１１月期は営業黒字 アジア好調で(01/11 18:27)
搬送困難、３週連続最多 コロナ疑い１３％増―総務省消防庁(01/11 17:42)
欧州に「大きな影響与えず」 中国コロナ感染爆発でＷＨＯ(01/11 14:01)
日系３社、前年割れ コロナが逆風―２２年中国新車販売(01/11 07:06)
日米首脳、経済安保強化で合意へ Ｇ７主導、中ロ念頭(01/11 07:04)
中国、日韓向けビザ発給停止 水際強化への対抗措置(01/10 23:01)
感染状況「第７波超えの可能性」 東京都医師会、医療逼迫に危機感(01/10 19:24)
国内感染、新たに７万４７１７人 死者は３８５人―新型コロナ(01/10 19:06)
雇調金４００万円を詐取容疑 不正指南か、社労士の女ら逮捕―警視庁(01/10 17:42)
現職平井氏が５選出馬表明 鳥取知事選(01/10 16:49)
年賀はがき、抽選会なし 日本郵便(01/10 16:33)
４月以降の接種、無料継続か 準備不足など指摘相次ぐ―コロナワクチン、議論本格化・厚労省(01/10 14:24)
観光需要、着実に喚起 松野官房長官(01/10 12:09)
大巡礼「今年は規制なし」 コロナ禍前の人数受け入れ―サウジ(01/10 05:25)
国内感染、新たに９万２７２３人 前週比１万６８００人増―新型コロナ(01/09 19:33)
中国河南省、８９％が感染 新型コロナ、地方に広がる―地元政府発表(01/09 17:08)
「コスト増大で継続困難」 ゼロコロナ転換説明―中国・新華社(01/09 16:22)
国内感染、週１１７万人 前週比１４万人増―新型コロナ(01/09 10:41)
中国、入国時隔離を完全撤廃 「ゼロコロナ」本格終了―日米など水際対策強化(01/09 07:11)
「適切な判断欠いた」と謝罪 初詣削除要請、自身を処分へ―河野宮崎知事(01/08 20:35)
不要不急の中国渡航「見合わせを」 新型コロナ拡大で欧州３カ国(01/08 20:00)
国内感染、新たに１８万８６０７人 茨城で最多更新―新型コロナ(01/08 19:53)