東芝インフラシステムズ、中国ロボ企業と提携
2023年01月12日14時10分
東芝インフラシステムズ（川崎市）は１２日、搬送用ロボットなどを手掛ける中国企業ムシニー（江蘇省蘇州市）と戦略的業務提携を締結したと発表した。製品ラインアップや販売網を拡充し、物流ソリューション事業全体の強化を図る。出資額は数億円程度。
東芝インフラシステムズ、中国ロボ企業と提携
2023年01月12日14時10分
東芝インフラシステムズ（川崎市）は１２日、搬送用ロボットなどを手掛ける中国企業ムシニー（江蘇省蘇州市）と戦略的業務提携を締結したと発表した。製品ラインアップや販売網を拡充し、物流ソリューション事業全体の強化を図る。出資額は数億円程度。
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