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東レは１２日、スエード調人工皮革の生産設備の増強を行うと発表した。約１００億円を投資し、滋賀事業場（滋賀県大津市）と岐阜工場（岐阜県神戸町）の設備を増設する。従来のファッションやインテリア用途に加え、電気自動車（ＥＶ）含む自動車内装材向け需要増を見込む。