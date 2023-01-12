三菱電、インドに家庭向けエアコン新工場 ２６７億円投資、需要拡大に対応
2023年01月12日12時38分
三菱電機は１２日、インドで家庭向けエアコンと空調機器用の圧縮機の工場を新設すると発表した。現地販売拠点を通じた投資額は約２６７億円。人口が増え経済成長が続くインドでの需要拡大に対応するもので、２０２５年１０月の稼働を予定する。
三菱電、インドに家庭向けエアコン新工場 ２６７億円投資、需要…
2023年01月12日12時38分
三菱電機は１２日、インドで家庭向けエアコンと空調機器用の圧縮機の工場を新設すると発表した。現地販売拠点を通じた投資額は約２６７億円。人口が増え経済成長が続くインドでの需要拡大に対応するもので、２０２５年１０月の稼働を予定する。
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