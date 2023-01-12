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英米文学者の河野一郎氏死去

英米文学者の河野一郎氏死去

2023年01月12日12時37分

　河野　一郎氏（こうの・いちろう＝英米文学者、東京外語大名誉教授）６日午後４時９分、老衰のため神奈川県内の自宅で死去、９３歳。兵庫県出身。葬儀は近親者で行う。喪主は妻知恵子（ちえこ）さん。

志村正雄氏死去（米文学者、東京外国語大名誉教授）

　東京外語大などで教授を歴任。英米文学、翻訳論学が専門で、トルーマン・カポーティ「遠い声　遠い部屋」、エミリー・ブロンテ「嵐が丘」など多くの翻訳を手掛けた。著書に「翻訳上達法」「誤訳をしないための翻訳英和辞典」など。

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