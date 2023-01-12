日本男子が白星発進 冬季ユニバ・アイスホッケー
2023年01月12日12時27分
世界ユニバーシティー冬季大会の開幕を翌日に控えた１１日、米ニューヨーク州レークプラシッドでアイスホッケーの１次リーグが始まり、男子でＡ組の日本はラトビアを８―３で下した。１２チームが２組に分かれて争う。（時事）
日本男子が白星発進 冬季ユニバ・アイスホッケー
2023年01月12日12時27分
世界ユニバーシティー冬季大会の開幕を翌日に控えた１１日、米ニューヨーク州レークプラシッドでアイスホッケーの１次リーグが始まり、男子でＡ組の日本はラトビアを８―３で下した。１２チームが２組に分かれて争う。（時事）
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