【北京時事】中国国家統計局が１２日発表した２０２２年の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．０％上昇した。伸び率は前年の０．９％から倍増したものの、高インフレに悩む欧米と比べると、相対的に低い水準に抑えられた。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化などが背景にあり、「３％前後」に抑制するとした政府目標の範囲内だった。