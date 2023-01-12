２２年の中国物価、２．０％上昇 コロナ感染拡大で景気悪化
2023年01月12日11時58分
【北京時事】中国国家統計局が１２日発表した２０２２年の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．０％上昇した。伸び率は前年の０．９％から倍増したものの、高インフレに悩む欧米と比べると、相対的に低い水準に抑えられた。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化などが背景にあり、「３％前後」に抑制するとした政府目標の範囲内だった。
２２年の中国物価、２．０％上昇 コロナ感染拡大で景気悪化
2023年01月12日11時58分
【北京時事】中国国家統計局が１２日発表した２０２２年の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．０％上昇した。伸び率は前年の０．９％から倍増したものの、高インフレに悩む欧米と比べると、相対的に低い水準に抑えられた。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化などが背景にあり、「３％前後」に抑制するとした政府目標の範囲内だった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル