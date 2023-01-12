日米防衛指針、見直し考えず 林外相
2023年01月12日11時26分
【ワシントン時事】林芳正外相は１１日（日本時間１２日）の日米安全保障協議委員会（２プラス２）後の共同記者会見で、自衛隊と米軍の役割を定めた防衛協力の指針（ガイドライン）に関し、「見直しが直ちに必要になるとは考えていない」との認識を示した。与党内からは「反撃能力」（敵基地攻撃能力）保有を踏まえ、見直しを求める意見も出ている。
日米防衛指針、見直し考えず 林外相
2023年01月12日11時26分
【ワシントン時事】林芳正外相は１１日（日本時間１２日）の日米安全保障協議委員会（２プラス２）後の共同記者会見で、自衛隊と米軍の役割を定めた防衛協力の指針（ガイドライン）に関し、「見直しが直ちに必要になるとは考えていない」との認識を示した。与党内からは「反撃能力」（敵基地攻撃能力）保有を踏まえ、見直しを求める意見も出ている。
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