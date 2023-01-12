主な日本選手の成績（１１日） 欧州サッカー
2023年01月12日11時13分
【フランス】
▽オナイウ（トゥールーズ） オセール戦で後半途中まで出場。５―０。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） カップ戦のエクセルシオール戦でフル出場。４―１。
【ベルギー】
▽ＧＫシュミット、岡崎（シントトロイデン） カップ戦のズルテ・ワーレゲム戦で岡崎は後半途中までプレー。シュミットは開始直後に退場処分。０―２。（時事）
主な日本選手の成績（１１日） 欧州サッカー
2023年01月12日11時13分
【フランス】
▽オナイウ（トゥールーズ） オセール戦で後半途中まで出場。５―０。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） カップ戦のエクセルシオール戦でフル出場。４―１。
【ベルギー】
▽ＧＫシュミット、岡崎（シントトロイデン） カップ戦のズルテ・ワーレゲム戦で岡崎は後半途中までプレー。シュミットは開始直後に退場処分。０―２。（時事）
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