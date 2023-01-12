中国念頭に意見交換 自民・萩生田政調会長、インド外相と
2023年01月12日07時23分
【ニューデリー時事】インドを訪れている自民党の萩生田光一政調会長は１１日、ジャイシャンカル外相と懇談した。萩生田氏によると、日印両国にとって「戦略的挑戦」と位置付けられる中国への対応を念頭に国際情勢について意見交換。「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、日印が協力を深めることを確認した。
中国念頭に意見交換 自民・萩生田政調会長、インド外相と
2023年01月12日07時23分
【ニューデリー時事】インドを訪れている自民党の萩生田光一政調会長は１１日、ジャイシャンカル外相と懇談した。萩生田氏によると、日印両国にとって「戦略的挑戦」と位置付けられる中国への対応を念頭に国際情勢について意見交換。「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、日印が協力を深めることを確認した。
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