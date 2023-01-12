円滑化協定
2023年01月12日05時40分
円滑化協定（ＲＡＡ） 自衛隊と他国部隊が、共同訓練や災害支援などで相手国を訪れる際の手続きの簡素化や、相手国内での法的地位などを規定した協定。「訪問部隊地位協定」とも呼ばれ、隊員の出入国管理や事件・事故時の対応、資材取得時の課税免除などの取り扱いを定める。
外国軍の法的地位を定めた協定では、日米安全保障条約に基づく在日米軍の地位協定がある。円滑化協定の署名はオーストラリアに次いで、英国が２カ国目。（ロンドン時事）
円滑化協定
2023年01月12日05時40分
円滑化協定（ＲＡＡ） 自衛隊と他国部隊が、共同訓練や災害支援などで相手国を訪れる際の手続きの簡素化や、相手国内での法的地位などを規定した協定。「訪問部隊地位協定」とも呼ばれ、隊員の出入国管理や事件・事故時の対応、資材取得時の課税免除などの取り扱いを定める。
外国軍の法的地位を定めた協定では、日米安全保障条約に基づく在日米軍の地位協定がある。円滑化協定の署名はオーストラリアに次いで、英国が２カ国目。（ロンドン時事）
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