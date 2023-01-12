難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者への嘱託殺人罪などで起訴された元医師が２０１１年、父親を殺害したとされる事件で、殺人罪に問われた山本直樹被告（４５）の裁判員裁判の初公判が１２日、京都地裁（川上宏裁判長）であった。山本被告は「父を殺害したということはない」と述べ、起訴内容を否認し、弁護側は無罪を主張した。判決は２月７日の予定。