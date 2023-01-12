父親殺害を否認 ＡＬＳ事件の元医師―京都地裁
2023年01月12日10時26分
難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者への嘱託殺人罪などで起訴された元医師が２０１１年、父親を殺害したとされる事件で、殺人罪に問われた山本直樹被告（４５）の裁判員裁判の初公判が１２日、京都地裁（川上宏裁判長）であった。山本被告は「父を殺害したということはない」と述べ、起訴内容を否認し、弁護側は無罪を主張した。判決は２月７日の予定。
父親殺害を否認 ＡＬＳ事件の元医師―京都地裁
2023年01月12日10時26分
難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者への嘱託殺人罪などで起訴された元医師が２０１１年、父親を殺害したとされる事件で、殺人罪に問われた山本直樹被告（４５）の裁判員裁判の初公判が１２日、京都地裁（川上宏裁判長）であった。山本被告は「父を殺害したということはない」と述べ、起訴内容を否認し、弁護側は無罪を主張した。判決は２月７日の予定。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
籠池夫妻、実刑確定へ 森友補助金詐取で上告棄却―最高裁(01/12 11:32)
「ホースセラピー」で発達支援 馬と触れ合い、癒やしに―茨城(01/12 11:32)
ガーシー議員関係先を家宅捜索 常習的脅迫などの疑い―警視庁(01/12 10:54)
父親殺害を否認 ＡＬＳ事件の元医師―京都地裁(01/12 10:26)
「桶狭間の戦い」像がお目見え 名古屋市〔地域〕(01/12 09:56)
県産品で恵方巻き、ロールケーキ 香川〔地域〕(01/12 09:55)
手製銃、対策に妙手なく ネットに製造法、原材料も身近に(01/12 08:54)
「破産者マップ」を刑事告発 個人情報保護委員会が初、運営者不明(01/12 00:02)
船前部にも亀裂、スクリュー脱落 航行不能の海自護衛艦―山口(01/11 21:03)
復興拠点外に新区域 住民帰還へ法改正―政府(01/11 20:34)
日本の写真家、入境拒否 デモ取材影響か―香港政府(01/11 20:22)
「ツイタもん」運営会社の元会長逮捕 特別背任容疑―大阪府警(01/11 19:51)
２類見直し「段階的移行を」 新型コロナ、専門家見解公表―厚労省助言組織(01/11 19:44)
国内コロナ死者、初の５００人超 新規感染２０万３３７８人(01/11 19:17)
医療現場「厳しい状況」 コロナ感染拡大―日医(01/11 18:41)
パネル設置の事業者支援 新築太陽光義務化へ２３年度―東京都(01/11 18:30)
地下鉄硫酸、男に懲役６年求刑 検察側「失明の恐れ」―東京地裁(01/11 18:18)
被害者救済に向け連携協定 統一教会対策弁護団と法テラス(01/11 18:07)
竹村次郎さん死去（作曲・編曲家）(01/11 18:03)
日銀政策修正、暮らしに影響 住宅ローン金利は一部引き上げ―ニュースＱ＆Ａ(01/11 17:51)
遺体は４人家族、身元判明 外食後、帰宅途中に事故―福島(01/11 17:44)
搬送困難、３週連続最多 コロナ疑い１３％増―総務省消防庁(01/11 17:42)
手製銃製造容疑で男を追送検 安倍氏銃撃後「急ぎ材料購入」―殺傷力ある爆発物も所持・北海道警(01/11 17:42)
ゆで卵に指定外添加物使用容疑 製造業者会長ら逮捕―岩手県警(01/11 17:34)
一部原告側、公開討論に不参加 徴用問題、政府対応を批判―韓国(01/11 16:34)
銃刀法違反容疑で追送検 安倍氏銃撃―奈良県警(01/11 16:23)
理事長らを厳重注意処分 宇宙医学研究のデータ捏造―ＪＡＸＡ(01/11 16:15)
「フェイブルマンズ」に作品賞 「犬王」受賞ならず―Ｇグローブ賞(01/11 15:32)
加熱式たばこの誤飲相次ぐ 乳幼児、保管に注意呼び掛け―国民生活センター(01/11 14:27)
神奈川で震度３(01/11 12:40)