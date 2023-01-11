韓国系小説家、ニューヨーク独立映画館の代表に内定…若手育成に…
韓国系米国人小説家のソーニャ・チョン氏（４９）が米国ニューヨークの独立・芸術映画の中心地に挙げられる劇場「フィルム・フォーラム」の代表に内定した。フィルム・フォーラムはドキュメンタリーシリーズ『ＵＰ』… 全文表示（2023/01/11-14:50）
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