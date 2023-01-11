円、１３２円台後半 ロンドン外為
2023年01月11日21時31分
【ロンドン時事】１１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難で方向感に欠ける中、１ドル＝１３２円台後半でもみ合った。正午現在は１３２円５５～６５銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。
円、１３２円台後半 ロンドン外為
2023年01月11日21時31分
【ロンドン時事】１１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難で方向感に欠ける中、１ドル＝１３２円台後半でもみ合った。正午現在は１３２円５５～６５銭と、前日午後４時比４５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル