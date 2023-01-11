〔決算〕ライフコーポ、２２年３～１１月期は大幅減益 水道光熱費の高騰で
2023年01月11日19時47分
ライフコーポレーション＝２０２２年３～１１月期連結決算は大幅減益となった。自主企画のプライベートブランド（ＰＢ）商品に加え、インターネット通販大手アマゾンジャパン（東京）と共同で展開するネットスーパーを強化したものの、電気代などの水道光熱費や人件費、物件費の増加が重しとなった。
〔決算〕ライフコーポ、２２年３～１１月期は大幅減益 水道光熱…
2023年01月11日19時47分
ライフコーポレーション＝２０２２年３～１１月期連結決算は大幅減益となった。自主企画のプライベートブランド（ＰＢ）商品に加え、インターネット通販大手アマゾンジャパン（東京）と共同で展開するネットスーパーを強化したものの、電気代などの水道光熱費や人件費、物件費の増加が重しとなった。
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