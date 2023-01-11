医療現場「厳しい状況」 コロナ感染拡大―日医
2023年01月11日18時41分
日本医師会の釜萢敏常任理事は１１日、東京都内で開かれた日医の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「各地の医療現場から逼迫（ひっぱく）の声が寄せられている。大変厳しい状況だ」と述べた。また、コロナの感染症法上の位置付けに関し、「個人の権限を抑えるのは最小限にすべきであり、国はどのような方針で臨むのか、表明する時期に来ている」と語った。
医療現場「厳しい状況」 コロナ感染拡大―日医
2023年01月11日18時41分
日本医師会の釜萢敏常任理事は１１日、東京都内で開かれた日医の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「各地の医療現場から逼迫（ひっぱく）の声が寄せられている。大変厳しい状況だ」と述べた。また、コロナの感染症法上の位置付けに関し、「個人の権限を抑えるのは最小限にすべきであり、国はどのような方針で臨むのか、表明する時期に来ている」と語った。
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