日本医師会の釜萢敏常任理事は１１日、東京都内で開かれた日医の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「各地の医療現場から逼迫（ひっぱく）の声が寄せられている。大変厳しい状況だ」と述べた。また、コロナの感染症法上の位置付けに関し、「個人の権限を抑えるのは最小限にすべきであり、国はどのような方針で臨むのか、表明する時期に来ている」と語った。