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パネル設置の事業者支援　新築太陽光義務化へ２３年度―東京都

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パネル設置の事業者支援　新築太陽光義務化へ２３年度―東京都

2023年01月11日18時30分

東京都庁＝東京都新宿区

東京都庁＝東京都新宿区

　東京都は１１日、戸建て住宅を含む新築建築物に太陽光パネルの設置を義務付ける新制度に関し、対象事業者にパネルの設置費用を補助する制度を設ける方針を決めた。２０２５年度の制度開始を前に、先行的に取り組む住宅メーカーを後押しし、建築主の負担軽減につなげる。２３年度予算案に関連経費３４億円を盛り込む。

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