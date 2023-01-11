馬毛島基地、１２日にも着工 米軍機訓練の移転先―防衛省
2023年01月11日18時28分
防衛省は１１日、米軍機訓練移転に伴う馬毛島（鹿児島県西之表市）での自衛隊基地建設計画に関し、環境影響評価書（アセスメント）を１２日に公告すると発表した。同日中にも着工する。工期は４年を見込むが、早期の運用開始に向け、滑走路などを先行して整備する。
馬毛島基地、１２日にも着工 米軍機訓練の移転先―防衛省
2023年01月11日18時28分
防衛省は１１日、米軍機訓練移転に伴う馬毛島（鹿児島県西之表市）での自衛隊基地建設計画に関し、環境影響評価書（アセスメント）を１２日に公告すると発表した。同日中にも着工する。工期は４年を見込むが、早期の運用開始に向け、滑走路などを先行して整備する。
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