円、１３２円台後半 ロンドン外為
2023年01月11日18時22分
【ロンドン時事】１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が売られた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円６５～７５銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
円、１３２円台後半 ロンドン外為
2023年01月11日18時22分
【ロンドン時事】１１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が売られた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円６５～７５銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル