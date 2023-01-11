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被害者救済に向け連携協定　統一教会対策弁護団と法テラス

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被害者救済に向け連携協定　統一教会対策弁護団と法テラス

2023年01月11日18時07分

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者支援に向け法テラスと協定を結んだ全国統一教会被害対策弁護団の村越進団長（左）＝１１日午後、東京都千代田区

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者支援に向け法テラスと協定を結んだ全国統一教会被害対策弁護団の村越進団長（左）＝１１日午後、東京都千代田区

　世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、全国の弁護士有志でつくる「全国統一教会被害対策弁護団」と法テラスは１１日、円滑な被害者救済に向け連携協定を結んだ。

法テラスに「霊感商法ダイヤル」

　法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」に寄せられた相談のうち、旧統一教会の献金被害など法的な対応が必要な件について内容を共有。弁護団は被害状況や住所などに基づいて担当弁護士を決め、相談者に連絡を取る。

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