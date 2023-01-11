被害者救済に向け連携協定 統一教会対策弁護団と法テラス
2023年01月11日18時07分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、全国の弁護士有志でつくる「全国統一教会被害対策弁護団」と法テラスは１１日、円滑な被害者救済に向け連携協定を結んだ。
法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」に寄せられた相談のうち、旧統一教会の献金被害など法的な対応が必要な件について内容を共有。弁護団は被害状況や住所などに基づいて担当弁護士を決め、相談者に連絡を取る。
被害者救済に向け連携協定 統一教会対策弁護団と法テラス
2023年01月11日18時07分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、全国の弁護士有志でつくる「全国統一教会被害対策弁護団」と法テラスは１１日、円滑な被害者救済に向け連携協定を結んだ。
法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」に寄せられた相談のうち、旧統一教会の献金被害など法的な対応が必要な件について内容を共有。弁護団は被害状況や住所などに基づいて担当弁護士を決め、相談者に連絡を取る。
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