全国銀行協会が１１日発表した預金・貸出金速報によると、全国の銀行１１０行の２０２２年末の貸出金残高は、前年末比４．５％増の５６１兆８７０６億円と過去最高を更新した。新型コロナウイルス禍を受けた企業の資金繰りに加え、コロナ後を見据えた設備投資意欲も強く、幅広い業種で資金需要が堅調だった。