復興拠点外に新区域 住民帰還へ法改正―政府
2023年01月11日20時34分
政府は、東京電力福島第１原発事故による帰還困難区域のうち「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）外の地域について、住民の帰還を促進する新たな居住区域を設ける方向で検討に入った。帰還を希望する人が住めるよう除染を進め、避難指示解除を目指す。２３日召集の通常国会に福島復興再生特別措置法改正案を提出する。
復興拠点外に新区域 住民帰還へ法改正―政府
2023年01月11日20時34分
政府は、東京電力福島第１原発事故による帰還困難区域のうち「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）外の地域について、住民の帰還を促進する新たな居住区域を設ける方向で検討に入った。帰還を希望する人が住めるよう除染を進め、避難指示解除を目指す。２３日召集の通常国会に福島復興再生特別措置法改正案を提出する。
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