映像ソフトウエアなどの開発を手掛けるテクノロジーズ（東京都中央区、良原広樹社長）が２６日、東証グロース市場に上場する。３０万株の募集株式発行を予定し、１株当たり９５０円の想定発行価格を前提に算出すると、手取り概算額は２億５６２０万円。調達した資金は、システム開発の人材獲得や、サービスの認知度向上に向けた広告宣伝費に充てる。