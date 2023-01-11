景気動向指数、３カ月連続悪化 昨年１１月
2023年01月11日14時10分
内閣府が１１日発表した昨年１１月の景気動向指数（２０１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．５ポイント低下し、３カ月連続で悪化した。基調判断は「改善を示している」に据え置いた。
景気動向指数、３カ月連続悪化 昨年１１月
2023年01月11日14時10分
内閣府が１１日発表した昨年１１月の景気動向指数（２０１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．５ポイント低下し、３カ月連続で悪化した。基調判断は「改善を示している」に据え置いた。
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