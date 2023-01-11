欧州に「大きな影響与えず」 中国コロナ感染爆発でＷＨＯ
2023年01月11日14時01分
【コペンハーゲンＡＦＰ時事】世界保健機関（ＷＨＯ）のクルーゲ欧州地域事務局長は１０日の記者会見で、中国での新型コロナウイルスの感染急拡大に関し「現時点で欧州地域事務局内の疫学的状況に大きな影響を与えるとは予測していない」と語った。ＷＨＯは、ロシアや中央アジアを含む５３カ国を欧州地域に分類している。
欧州に「大きな影響与えず」 中国コロナ感染爆発でＷ…
2023年01月11日14時01分
【コペンハーゲンＡＦＰ時事】世界保健機関（ＷＨＯ）のクルーゲ欧州地域事務局長は１０日の記者会見で、中国での新型コロナウイルスの感染急拡大に関し「現時点で欧州地域事務局内の疫学的状況に大きな影響を与えるとは予測していない」と語った。ＷＨＯは、ロシアや中央アジアを含む５３カ国を欧州地域に分類している。
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