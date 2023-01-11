ファーストリテの賃上げ歓迎 松野官房長官
2023年01月11日11時58分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、衣料品店「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが従業員の年収を最大で４割引き上げると発表したことについて「企業の積極的な賃上げ方針を前向きに評価したい」と歓迎した。その上で「物価高に対する最大の処方箋は継続的な賃上げだ。政府として取り組みを後押しする」と強調した。
ファーストリテの賃上げ歓迎 松野官房長官
2023年01月11日11時58分
松野博一官房長官は１１日の記者会見で、衣料品店「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが従業員の年収を最大で４割引き上げると発表したことについて「企業の積極的な賃上げ方針を前向きに評価したい」と歓迎した。その上で「物価高に対する最大の処方箋は継続的な賃上げだ。政府として取り組みを後押しする」と強調した。
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