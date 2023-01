サウジアラビア・ジッダ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 二聖モスクの守護者の助言者でマッカ州知事のハリド・アルファイサル皇子殿下と、マディーナ州知事のファイサル・ビン・サルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード皇子殿下が2023年の巡礼ウムラ大会・展示会「ハッジ・エキスポ」を開会されました。ジッダで開催されている第2回ハッジ・エキスポは、官民セクターから81人の講演者を迎えているほか、57カ国以上から宗教関係大臣のハイレベル代表団、ハッジ・ミッション・ヘッド、高官のご参加をいただいています。

H.R.H Prince Khaled Al-Faisal, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah Region touring the exhibition with H.E. Minister of Hajj and Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah (Photo: AETOSWire)