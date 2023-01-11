アルツハイマー薬、欧でも申請 エーザイの「レカネマブ」
2023年01月11日11時52分
エーザイは１１日、米医薬品大手バイオジェンと共同開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、欧州医薬品庁（ＥＭＡ）に販売の承認を申請したと発表した。公的保険の適用が制限されない形での承認を米国に続いて申請した。日本では３月末までを目標に「一日も早く申請する」（ＰＲ部）という。
米国では先に保険適用の条件を制限する形で迅速承認を取得しており、「レケンビ」の商品名で月内に発売する。
アルツハイマー薬、欧でも申請 エーザイの「レカネマブ」
2023年01月11日11時52分
エーザイは１１日、米医薬品大手バイオジェンと共同開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、欧州医薬品庁（ＥＭＡ）に販売の承認を申請したと発表した。公的保険の適用が制限されない形での承認を米国に続いて申請した。日本では３月末までを目標に「一日も早く申請する」（ＰＲ部）という。
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