２８２円高の２万６４５７円５６銭 １１日午前の平均株価
2023年01月11日11時49分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６４５７円５６銭と前日終値比２８２円００銭高で終わった。出来高は概算で４億８９００万株。
２８２円高の２万６４５７円５６銭 １１日午前の平均株価
2023年01月11日11時49分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６４５７円５６銭と前日終値比２８２円００銭高で終わった。出来高は概算で４億８９００万株。
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